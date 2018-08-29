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Sokaktaki 42 bin lirayı kimse almadı

Elazığ'da bir vatandaş araba almak için çektiği 42 bin lirayı koyduğu poşetle yere düşürdü. Bir süre sokakta kalan ve kimse tarafından alınmayan para MOBESE'den tespit edilerek bulundu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:16
Sokaktaki 42 bin lirayı kimse almadı

Olay, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. adlı vatandaş, otomobil almak için çektiği parayı poşetle otomobilinin üzerine koydu. Araca binen E.B., parayı üzerinde unuttuğu otomobille notere gitmek için hareket etti. Notere vardığında paranın olmadığını fark eden şahıs, polisten yardım istedi. 

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, MOBESE kameralarından poşetin düştüğü yeri tespit etti. Kimsenin almadığı 42 bin TL paranın bulunduğu poşeti sahibi polislerle birlikte olduğu yerden aldı. Parayı düşürdüğü için önce üzülen E.B. parasının bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı.  


 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:16
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