Sokaktaki 2 metrelik yılan görenleri korkuttu Afyonkarahisar’da sokakta görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, vatandaşları korkuttu.

Afyonkarahisar’da sokakta görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, vatandaşları korkuttu.

Havaların ısınması ile birlikte kırsal alanlarda sık sık görülen yılanlar şehir merkezinde de görülmeye başlandı. Afyonkarahisar’da insanların yoğun şekilde kullandığı sokakta görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan korkuya neden oldu. Öğle saatlerinde sıcak asfaltta ilerleyen yılanı gören vatandaşlar fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Vatandaşlar ayrıca bu canlıların neslinin devamı için öldürülmemesi gerektiğini belirtti.

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