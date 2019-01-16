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Sokakta yaşayan yaşlı adama zabıta ekipleri sahip çıktı

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil:"Ekiplerimiz gerekli yerler ile koordinasyonu kurarak, vatandaşımızın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda kalmasını sağladı"

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:59
Sokakta yaşayan yaşlı adama zabıta ekipleri sahip çıktı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sokakta yaşayan yaşlı adama zabıta ekipleri yardım eli uzattı.

İskenderun Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede sokakta yaşam mücadelesi verdiği öğrenilen 65 yaşındaki İbrahim Demirtaş'ı, şiddetli yağış sırasında iskelede balık tutmaya çalışırken gördü.

Demirtaş ile görüşen ekipler, kimsesiz olduğunu belirten Demirtaş'ı belediye binasına götürdü.

Burada yemek ikram edilen İbrahim Demirtaş belediyeye ve zabıta ekiplerine teşekkür ederek, soğukta sokakta kaldığı için zor günler geçirdiğini söyledi.

Demirtaş daha sonra huzurevine yerleştirilmek üzere Antakya'ya gönderildi.

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, bölgede etkili olan yağış nedeniyle sahil kesiminde ekiplerin inceleme yaptıkları sırada sokakta kalan vatandaşı fark ettiğini söyledi.

Ekiplerin Demirtaş'ı belediyeye getirdiğini ifade eden Aksoy, "İskenderun'da kimsesiz vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak için devletimiz elinden geleni yapıyor. Bizler de gördüğümüz vatandaşlarımız için bu soğuk havada dışarıda kalmamaları için elimizden gelen çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de soğuk ve yağışlı günlerde vatandaşların dışarıda kalmaması için devletin her zaman elinden geleni yaptığına işaret ederek, kendilerinin de vatandaşın her zaman yanında olduklarını vurguladı.

"Ekiplerimiz gerekli yerler ile koordinasyonu kurarak vatandaşımızın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda kalmasını sağladı" diyen Dingil, zabıta ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:59
  1. Hatay
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