Sokakta yaşayan hayvanlara günlük 1 ton mama

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için her gün 1 ton kuru mama bırakıyor.

İBB Eyüp, Arnavutköy, Sarıyer, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Kartal başta olmak üzere İstanbul genelinde 199 farklı besleme noktası belirledi.

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 419 personel ve 29 adet araçla besleme noktalarına kuru mamalar ulaştırılıyor. Kuru mamaların dağıtımına sabah saatlerinden itibaren başlanıyor. Besleme noktalarına bırakılan mama miktarı bölgedeki hayvan sayısına göre değişiyor. Kent genelinde her gün 1 ton kuru mama dağıtımı yapılıyor.

Öte yandan vatandaşlar sokakta gördüğü yaralı, sakat veya aç durumdaki sokak hayvanlarını ALO 153 hattını arayarak bilgilendirebilir. İlgili birime aktarılan ihbar üzerine İBB ekipleri harekete geçerek müdahale ediyor.