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"Sokakta Satranç Var" etkinliği

- TSF Başkanı Gülkız Tulay: - "Türkiye satranç sporunda buluşuyor, satranç için sokağa çıkıyor"- "Satranç sadece salonlarda, kapalı mekanlarda oynanan bir spor değil"

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:18
"Sokakta Satranç Var" etkinliği


ANKARA (AA) - "Sokakta Satranç Var" etkinliği kapsamında hafta boyunca açık havada satranç oynanacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, "Sokakta Satranç Var" etkinliğinin 5'incisi 2-8 Eylül tarihlerinde 81 ilde gerçekleştirilecek.

Projeyle satranç kültürünün tüm yurda yayılması amaçlanıyor. TSF'nin 2015 yılında organize etmeye başladığı "Sokakta Satranç Var" etkinliğiyle satranç, parklara, meydanlara, plajlara, piknik alanlarına, bahçelere, dağlara, ormanlara, tarihi ve kültürel mekanlara taşınıyor.

"Türkiye satranç sporunda buluşuyor, satranç için sokağa çıkıyor" diyerek herkesi bu etkinliğe davet eden TSF Başkanı Gülkız Tulay, şu ifadeleri kullandı:

"Satranç sadece salonlarda, kapalı mekanlarda oynanan bir spor değil. Her yıl bu etkinlikte de gösterdiğimiz gibi, satrancı her yerde her koşulda oynayabilirsiniz. Mücadelenizin yeri, zamanı önemli değil. Satranç sporu yaparken herhangi bir engelinizin önemi yok. İşte tam da bu sebeple, her yıl daha büyük bir coşku ile katılımcı sayımız artıyor ve keyifle spor yapıyoruz. Gençler, çocuklar, aileler, dede torunlar, herkes aynı keyfi sürmek için dışarı çıkıyor ve satranç ile buluşuyor. Anne babalara özellikle tavsiyem, henüz çocuklarınızı satranç ile tanıştırmadıysanız, bu etkinlik tam size göre."

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:18
  1. Gülkız Tulay
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  3. Sokakta Satranç Var

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