0553 313 94 23

Sokakta oyuncaklarını satışa çıkardı

Elazığ’da8 yaşındaki Muhammet Bedirhan Demir, kendi imkanları ile bir şeyler yapmak için sokakta oyuncaklarını satmaya başladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:07
Sokakta oyuncaklarını satışa çıkardı

Elazığ’da8 yaşındaki Muhammet Bedirhan Demir, kendi imkanları ile bir şeyler yapmak için sokakta oyuncaklarını satmaya başladı.


8 yaşındaki Muhammet Bedirhan Demir, yaz tatilinde kendi imkanları ile bir şeyler yapmak istedi. Ailesinin kendisine istediklerini alma teklifinikabul etmeyenDemir,kendi parasını kazanmakistedi. Bunun üzerine küçük çocuk ,oyuncaklarını satmaya karar verdi. Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesinde bulunan evlerinin önüne oyuncaklarını dizen Muhammet Bedirhan burada satışa başladı.Sattığı oyuncaklarının parası ile kursa gitmeyi planlayan Çocuk ,sabahın erken saatlerinden akşama kadarkendisi gibi minik oyuncak tezhanın başından biran ayrılmayarak satış yapıyor.


Kendisine saz alacağını ve daha sonra kursuna gideceğini belirten Muhammet Bedirhan Demir, “Her gün sabah kalkıyorum kahvaltımı yapıyorum. Üstümü giyiniyorum oyuncaklarımı satıyorum. Fazla alan olmuyor ama yine de akşama kadar bekliyorum. Sonra topluyorum yukarıya çıkartıyorum. Uyuyorum kalkıyorum oyuncaklarımı satıyorum” dedi.


Namık Kemal İlkokuluna gittiğini dile getiren Demir, “3’üncü sınıfa geçtim 8 yaşındayım. Oyuncaklarımla zaten artık oynamıyordum. O yüzden hem para kazanıyorum hem deoyuncakları alan arkadaşlarım onlarla oynuyor. Dün bir sürü oyuncak sattım. Bir tane kamyonu 10 liraya ve diğerini 5 liraya sattım. Birkaç tane de küçükoyuncaklardan sattım. Bir de atari sattım, dün 37 lira kazandım” diye konuştu.


Minik Demir’in yaptığınınçok güzel bir şey olduğunu ifade eden vatandaşlardan Abdurrahman Karaman ise,“Bu çocuk bu yaşta bunları satıyor, kendisi ile gurur duyuyorum. Bu oyuncaları küçükken biriktirmiş, bugün 8 yaşında onları kapının önünde satıyor.Helal olsun” şeklinde konuştu.


12 yaşındaki Ömer Dağın ise, arkadaşının oyuncaklarını sattığını kendisinin de destek olduğunu aktardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:07
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafter gözünü Giryan'ın alternatifi Beni Velid'e dikti
    1. Hafter gözünü Giryan'ın alternatifi..
    2. Selim Ay: “Önümüzdeki yıllarda hedefim..
    3. Burhaniye’de çöplük yangını korkuttu
    4. Kocaeli’de KPSS sınavı için ulaşıma ek..
    5. Otomobil takla attı: 1 yaralı
    6. Güney Kore'den Japonya'nın iddiaları..
    7. "Trezeguet, ya 15 milyon avroyu..
    8. Proje geliştir, 720 bin lira destek al!
    9. Zeytinköy güneşle aydınlanacak
    10. GRAFİKLİ - Mete Gazoz yükselişini..
    11. Van esnafının kanalizasyon ve doğalgaz..
    12. Mezitli’de evlenen çiftlerde yoğun..
    13. Parkta otururken önlerine ebabil düştü
    14. "Prespa Anlaşması feshedilemez"
    15. Ülkemizin büyümesi için BES’e..
    16. Zayıflamak için spora başladı Türkiye..
    17. Nobel devşirmesi Orhan Pamuk'tan..
    18. AA, ihanet gecesinin yeni..
    19. "Doğum tarihim 15 Temmuz 2016"
    20. Urlalı kadınlardan ’damla sakızı’ atağı
    21. "Risale-i Nur" itibar için istismar..
    22. Mantı satarak savunma sanayine bağışta..
    23. Mantı satarak savunma sanayine bağışta..
    24. Binlerce aday pazar günü KPSS'de ter..
    25. TSKB’de iki yeni atama
    26. Mersin’de ihtiyaç sahiplerine..
    27. Kırkağaç Ziraat Odasından üyelerine..
    28. Engelli şehit çocuğu, şehit..
    29. Keçiörengücü'nden yeni sezon için..
    30. Türk bilim insanına "Küresel Sepsis..
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!