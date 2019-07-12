Sokakta oyuncaklarını satışa çıkardı

Elazığ’da8 yaşındaki Muhammet Bedirhan Demir, kendi imkanları ile bir şeyler yapmak için sokakta oyuncaklarını satmaya başladı.

8 yaşındaki Muhammet Bedirhan Demir, yaz tatilinde kendi imkanları ile bir şeyler yapmak istedi. Ailesinin kendisine istediklerini alma teklifinikabul etmeyenDemir,kendi parasını kazanmakistedi. Bunun üzerine küçük çocuk ,oyuncaklarını satmaya karar verdi. Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesinde bulunan evlerinin önüne oyuncaklarını dizen Muhammet Bedirhan burada satışa başladı.Sattığı oyuncaklarının parası ile kursa gitmeyi planlayan Çocuk ,sabahın erken saatlerinden akşama kadarkendisi gibi minik oyuncak tezhanın başından biran ayrılmayarak satış yapıyor.

Kendisine saz alacağını ve daha sonra kursuna gideceğini belirten Muhammet Bedirhan Demir, “Her gün sabah kalkıyorum kahvaltımı yapıyorum. Üstümü giyiniyorum oyuncaklarımı satıyorum. Fazla alan olmuyor ama yine de akşama kadar bekliyorum. Sonra topluyorum yukarıya çıkartıyorum. Uyuyorum kalkıyorum oyuncaklarımı satıyorum” dedi.

Namık Kemal İlkokuluna gittiğini dile getiren Demir, “3’üncü sınıfa geçtim 8 yaşındayım. Oyuncaklarımla zaten artık oynamıyordum. O yüzden hem para kazanıyorum hem deoyuncakları alan arkadaşlarım onlarla oynuyor. Dün bir sürü oyuncak sattım. Bir tane kamyonu 10 liraya ve diğerini 5 liraya sattım. Birkaç tane de küçükoyuncaklardan sattım. Bir de atari sattım, dün 37 lira kazandım” diye konuştu.

Minik Demir’in yaptığınınçok güzel bir şey olduğunu ifade eden vatandaşlardan Abdurrahman Karaman ise,“Bu çocuk bu yaşta bunları satıyor, kendisi ile gurur duyuyorum. Bu oyuncaları küçükken biriktirmiş, bugün 8 yaşında onları kapının önünde satıyor.Helal olsun” şeklinde konuştu.

12 yaşındaki Ömer Dağın ise, arkadaşının oyuncaklarını sattığını kendisinin de destek olduğunu aktardı.