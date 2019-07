Sokakta kıyma çekmenin cezası 6 bin 500 TL

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, hijyen kurallarına uymadan kıyma çekenlere 4 bin 500 TL, kayıt dışı kıyma çekenlere de 2 bin TL olmak üzere bu 2 suçu birden işleyenlere toplamda 6 bin 500 TL cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Kurban Bayramı, 11 Ağustos itibarıyla tüm İslam alemince idrak edilecek. Bayramda milyonlarca Müslüman kurban vazifesini yerine getirecek. Kurbanda kesilen etlerin zarar görmemesi ve etlerin muhafaza edilmesi konusu büyük önem arz ederken, kesilen etlerin nerede kıyma çektirileceği de önem taşıyor. Sokak aralarında yetkisiz kişiler tarafından çekilen kıymaların insan sağlığını tehdit edebileceğini söyleyen Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, uyarılarda bulundu.

"Her meslek grubu kendi işini yapmalı"

Her meslek grubunun kendi işini yapması gerektiğinin altını çizen Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, "Herkes kendi işini yapsın. Vatandaşlar ve yetkililer iş kasaplara geldiğinde bizden her türlü hijyen koşulunu istiyor. Kasaplıkla alakası olmayan bazı insanlar, 1 sene boyunca beklettiği, kir ve pas içerisindeki kıyma makinesini Kurban Bayramı’nda sokağa çıkartıyor ve kıyma çekiyor. Bir çok alakasız meslek grubundan insan da dükkanlarına astıkları yazılarla kıyma çekebileceklerini beyan ediyorlar. Bu işleri kasapların yapmasını, alakası olmayan insanların da cezalandırılmasını istiyoruz. Bayramda ve sonrasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediyelerin görevlileri her yeri gezerek, sokakta kıyma çekenleri ya da hijyensiz kıyma çekenlere ceza yazacaklar. Görevliler hijyen kurallarına uymayanlara 4 bin 500 TL, kayıt dışı kıyma çekenlere de 2 bin TL cezai işlem uygulayacak. Vatandaşlara tavsiyemiz bildikleri güvendikleri kasaplara kıymalarını çektirsinler. Kasaplar da bu sene kıymayı kilo başına 1-2 TL arasında çekecekler” dedi.

Görevliler, Kurban Bayramı ve sonrasında gezerek hijyen ve yetkikontrolü yapacaklar.