Sokakta kalan yaşlı adama belediye sahip çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dolmuş durağında yatıp kalkan yaşlı adama Kadirli Belediyesi zabıta ekipleri yardım elini uzattı.

Yaşadığı evden ayrılarak Kadirli ilçesine gelen 65 yaşında ki Hilmi Karacaoğlu, kalacak yeri olmayınca sokakta yaşamaya başladı. Kimi gün cami avlusunda kimi gün parklarda kalan yaşlı adam gündüzleri de dolmuş duraklarında zaman geçirdi. Yaşlı adamın dolmuş durağında uzun süre kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Kadirli Belediyesine bildirdi. Kadirli Belediyesi Zabıta Amirliğine bağlı ekipler Atatürk caddesi üzerinde dolmuş durağında Hilmi Karacaoğlu’nu bularak ekip aracıyla belediye hizmet binasına götürdü. Hiçbir yakınının kendisine bakmadığını belirten 65 yaşındaki Hilmi Karacaoğlu, “Evden ayrıldım. Kimi gün aç kimi gün tok yatıp kalkıyorum. Park cami avlusunda kalıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum” şeklinde konuştu. Yaşlı adamın bakımını yaptıktan sonra Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerini belirten Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, “Vatandaşlarımız böyle bir yaşlı adamın sokakta kaldığını bize ilettiler. Zabıta ekiplerimize talimat verdim. 65 yaşında olduğunu ve isminin Hilmi Karacaoğlu olduğunu öğrendiğimiz bu yaşlının gerekli bakım ve sağlık kontrolünü yaptırdıktan sonra Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne götüreceğiz” dedi.