Sokakta kalan aileye ev yapılacak

Diyarbakır’da yaşayan ve kira ödemedikleri gerekçesiyle dışarı atılınca sokakta yaşamaya başlayan aileye Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Durdane Beyoğlu sahip çıktı. Durdane Beyoğlu’nun girişimleri ile mağdur aileye ev yapılacak.

Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde ikamet eden 5’i çocuk olmak üzere 7 kişilik Parlak ailesinin evi geçtiğimiz yıl yıkıldı. Bir süre evsiz kalan aile, daha sonra kiraya çıktıkları evden de geçtiğimiz gün, kiralarını ödemediği gerekçesiyle dışarı atıldı. Sokakta yaşamaya başlayan ailenin reisi Ersin Demir, bir süre önce temizlik elemanı olarak çalıştığı iş yerindeki işini kaybetti.

Ailenin yaşadığı dramı öğrenen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun eşi Durdane Beyoğlu, harekete geçerek önce aileye kıyafet, gıda ve eşya yardımı yapılmasını sağladı. Mağdur ailenin ev sahibi olabilmesi için çalışma başlatıldı. Durdane Beyoğlu’nun girişimleriyle elde edilecek gelirle en kısa zamanda ailenin evi yapılarak ayrıca eşya ve mobilyaları döşenecek.

Evin annesi Necla Parlak ve çocuklarla sohbet eden Durdane Beyoğlu aileye her türlü desteğin verileceğini dile getirdi.

Baba Ersin Demir de çok zor şartlarda hayatta kalmaya çalıştıklarını dile getirerek, kendilerine destek veren Durdane Beyoğlu’na teşekkür etti.