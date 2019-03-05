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Sokakta bulunan salça kovası patladı

Gaziosmanpaşa’da kağıt toplayarak geçimini sağlayan bir kadının sokaktan bulduğu salça kovasının içerisine gizlenen el yapımı patlayıcı patladı.

05 Mart 2019 Salı 11:10
Sokakta bulunan salça kovası patladı

Gaziosmanpaşa’da kağıt toplayarak geçimini sağlayan bir kadının sokaktan bulduğu salça kovasının içerisine gizlenen el yapımı patlayıcı patladı. Patlamada kağıt toplayan kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

 

Olay saat 07.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Kaynar Sokakta bulunan Selma Altan’ın evinin önünde meydana geldi. Çöpten kağıt toplayarak geçimini sağlayan anne Selma Altan, topladıkları atıkları evinin önüne getirdiği esnada çuvalda bulunan salça kutusunun içerisine gizlenen el yapımı patlayıcı patladı. Patlama sonrası Selma Altan (57) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek patlamanın gerçekleştiği alanda çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrası patlamanın salça kovasına gizlenen el yapımı patlayıcının patladığı belirlendi.

 

“Annemin her yeri kan olmuştu”

 

Annesinin patlamada yaralandığını ifade eden Turgut Altan, “Dışarıdan bir ses geldi. Bir baktım annem komple kanlar içerisinde kalmış. Her yeri kan olmuştu. Anne ne oldu dedim. ’Oğlum bomba patladı’ dedi. ’Ne bombası anne, bombanın ne işi var burada’ dedim. Kendi ağzıyla bomba patladığını söyledi” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:10
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