Sokakta bulunan Ebabil kuşu koruma altına alınfdı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, bir vatandaş tarafından sokakta bulunan ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Ebabil kuşunu bir gün boyunca evinde kıyma ile besleyen aile, kuşun doğaya sağ salim kavuşabilmesi için dua etti.

Nazilli’de gece saatlerinde Uzunçarşı’da ailesiyle birlikte gezerken bir işyerinin kapısının önünde bulduğu kuşu kedilere-köpeklere yem olmaması için evine getiren Nazım Cintosun isimli vatandaş, eşi ve çocukları ile birlikte kuşu korumaya aldı. Evine getirdikleri kuşun internette yaptıkları araştırmayla Ebabil Kuşu olduğunu anlayan aile daha sonra bir gazetecinin desteği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine ulaştı. Yetkililer kuşu teslim alana kadar geçecek bir günlük sürede bakımını da üstlenen aile kasaptan aldıkları kıymayı kuşa yedirdiler. Şırınga Pistonuyla da suyunu içirdiler. Dün öğleden sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Nazilli Şube Yetkilileri gelerek kuşu teslim alarak topluma örnek ve duyarlı davranışlarından dolayı aileye teşekkür etti.

Kuşu ailesi ile birlikte gezerken sokakta bulduklarını ve korumaya aldıklarını ifade eden Nazım Cintosun, “Nazilli Uuznçarşı’da dün gece kızımla beraber dolaşırken bu kuşu bulduk. Kediye yem olmasın düşüncesiyle evimize getirdik. Aç olabileceğini düşünerek gece bir kasap arkadaştan kıyma aldık ve evde besledik. Kur’an-Kerim’de de ismi geçen kuşu doğayla tekrar buluşturabilmek için milli parklarla irtibata geçerek teslim ettik. Kısa süre bizde kalmasına rağmen köpeğimiz başta olmak üzere tüm ailem kuşu çok sevdik. Ailemizin bir parçası gibi oldu” dedi.

Evlerine gelen yetkililer Ebabil Kuşunu teslim eden Cintosun, kuşun yetişkin bir kuş olduğunu ancak uçamadığını öğrendi. Yetkililer aileye kuşu önce Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde kontrol edilerek bakımının yapılmasının ardından tekrar doğaya salınacağını belirterek duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.

Ebabil Kuşu nedir?

Ebabil kuşu, kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavisli bir kuş türüdür. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür. Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Türkiye’de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler.

Kur’an-ı Kerim’de de yer alan kuş Ebabil kuşları Kabe’yi yıkmak için gelen; dönemin en acımasız ve İslam düşmanlığı yapan Ebrehe ve kalabalık fil ordusunu gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine sebep olmuşlardır. Ebabil kuşları Kur’an-ı Kerim’de geçen nadir kuşlardandır. Bu kuşlar Fil Suresi’nde yer almaktadır.