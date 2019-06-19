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Sokakta bulduğu yavru baykuşa sahip çıktı

Burhaniye İlçesinde, Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, sokakta bulduğu yavru baykuşa sahip çıktı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:29
Sokakta bulduğu yavru baykuşa sahip çıktı

Burhaniye İlçesinde, Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, sokakta bulduğu yavru baykuşa sahip çıktı. Kurt’un iki gündür baktığı baykuş Milli Parklar Şefliğine teslim edilecek.


Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, iki gün önce bir cenaze için gittiği Memiş Mahallesinde sokakta halsiz duran yavru baykuşu gördü. Hayvanı alıp mekanına getiren Kurt, ona iki gündür bakarken, öğretmen Gülay Kanlı da kendisine yardımcı oldu. Kurt, kendine gelen hayvanı Burhaniye Milli Parklar Şefliğine teslim edeceğini söyledi.


Yaban hayvanlarını korumak gerektiğini anlatan İlker Kurt, “Bu yabani hayvanları korumak gerektiğini düşünüyorum. Onu iki gündür evimizde misafir ettik. Halsiz olan kuş canlı bir hale geldi. Bu baykuşumuzu Mili Parklar Şefliğine teslim edeceğiz. Bundan sonra gelecek nesil aynı şekilde bunları görebilsin, sevebilsin istiyorum” dedi.


Öğretmen Gülay Kanlı da, ”Muhtarımız, yapabileceği ne varsa araştırmış. Veterinerleri aradık. Bunu Milli Parklar Şefliğine teslim edeceğiz. Biz elimizden geldiği kadar bu hayvanı korumaya, kollamaya çalıştık. Arkadaşıma merhamet duygusundan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:29
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