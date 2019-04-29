Sokakta baygın halde bulunan taksi şoförü hayatını kaybetti Samsun’da sokakta baygın halde bulunan ticari taksi şoförü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’da sokakta baygın halde bulunan ticari taksi şoförü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saathane Meydanı’nda 5 gün önce gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saathane Taksi Durağı’nda çalıştığı öğrenilen taksici Murat Ay (34), durağın karşısındaki Saat Kulesi yanında baygın halde yerde yatarken bulundu. Geceleyin devriye gezen bekçiler tarafından bulunan Murat Ay, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Murat Ay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Murat Ay’ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ay’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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