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Sokakta başlayan kavga, hastanede devam etti

Bursa’da iki grup arasında sokak üzerinde çıkan kavga, gruplar hastane acilinde karşılaşınca orada devam etti.

05 Haziran 2019 Çarşamba 22:50
Sokakta başlayan kavga, hastanede devam etti

Bursa’da iki grup arasında sokak üzerinde çıkan kavga, gruplar hastane acilinde karşılaşınca orada devam etti. Olaya karışan 4 şahıs ekiplerce gözaltına alındı.


Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa edilen kavgada bir şahıs darp neticesi yaralanırken, özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs hastanede tedavi edildiği sırada iki grup tekrar hastane acilinde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında laf atışmasıyla başlayan gerginlik yerini kavgaya bıraktı. Hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri kavgayı ayırmaya çalışsa da iki grubun kalabalık olması nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga eden şahıslara müdahale ederek ayıran ekipler, olayla ilgili 4 şahısı gözaltına aldı.Başka kavganın meydana gelmemesi için hastanede güvenliği üst seviyeye çıkartıldı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 22:50
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