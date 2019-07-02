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Sokaklara hayat veren tabelacı, son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta iş yerlerine resim çizerek, reklam tabelası yaparak geçimini sağlayan 72 yaşındaki Mustafa Endes, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:01
Sokaklara hayat veren tabelacı, son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta iş yerlerine resim çizerek, reklam tabelası yaparak geçimini sağlayan 72 yaşındaki Mustafa Endes, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Kent merkezinde uzun zamandır esnaflık yapan 72 yaşındaki Mustafa Endes’ten tanıdıkları bir süredir haber alamadı. Her gün uğradığı pastane sahibi ve çalışanlarının yaklaşık bir haftadır uğramaması ve telefonlarına cevap vermemesi üzerine Endes’in iş yerine giden polis ekipleri talihsiz adamın cesedi ile karşılaştı. Kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenilen esnaf için Hz. Ali Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.


Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından72 yaşındaki Mustafa Endes’in cenazesi Zonguldak’ta bulunan aile mezarlığına defin edildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:01
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