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Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

Türkiye genelinde yeniden başlatılan sokak bekçileri uygulaması kapsamında eğitimlerini tamamlayan 12 bekçi Bursa’nın İnegöl ilçesinde göreve başladı.

26 Şubat 2019 Salı 02:43
Sokaklar geceleri onlara emanet: 12 bekçi İnegöl’de göreve başladı

Türkiye genelinde yeniden başlatılan sokak bekçileri uygulaması kapsamında eğitimlerini tamamlayan 12 bekçi Bursa’nın İnegöl ilçesinde göreve başladı. İlk görevlerine başlayan Bekçilere görevlerinde başarılar dileyen İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin Bekçilere Baklava ikram ettiler.


Türkiye’de kısa süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yeniden başlatılan sokak bekçiliği uygulaması kapsamında birçok il ve ilçede bekçiler göreve başlayarak gece saatlerinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlıyor. Eğitimlerini tamamlayan 12 bekçi bu akşam 22.00’de göreve başladı. Bekçileri ilk görevlerinde İnegöl Kaymakamı ve Emniyeti yalnız bırakmadı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Bahçesinde toplanan Bekçilere görevleri iyi yapmalarını isteyen görücü daha sonra Bekçilere Baklava ikramında bulundu.Bekçiler daha sonra İnegöl Sokaklarında devriye gezdiler. Yolda şüpheli gördükleri şahısları durduran bekçiler üst aramalarını yapıp daha sonra GBT sorgulamalarını telefonla yaptılar. Sokaklarda düdük öttüren Bekçileri gören inegöllüler memnun oldukları görüldü.Belirli sokaklar üzerinde 2’şerli ekipler halinde devriye gezen sokak bekçileri, İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak görevlerini ifa ediyor.İnegöl Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen sokak ve mevkilerde gece saatlerinde görev yapan bekçiler vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis edecek.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 02:43
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