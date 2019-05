Sokak ve cephe sağlıklaştırmaya devam

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin sokak ve cephe sağlıklaştırma seferberliği devam ediyor. Başkan Mehmet Sekmen, geçen yıl yürütülen çalışmalarla çehresi baştan aşağı değişen Nazik Çarşı ve Kuru Hapan bölgesinde incelemelerde bulundu. Yaz sezonunun da başlamasıyla birlikte cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının devamı için düğmeye basan Başkan Sekmen, vatandaşlar ve esnaftan da büyük ilgi gördü. Nazik Çarşı, Yeğen Ağa Mahallesi ve Kuru Hapan civarında temaslarda bulunan Sekmen, vatandaşların görüş ve önerilerini kayıt altına almayı da ihmal etmedi. Başkan Sekmen, Erzurum’da birçok noktada sokakların ve cephelerin tümüyle elden geçirildiğini belirterek, “Sokaklarda ve caddelerde öylesine estetik çalışmalar yaptık ki; buna o sokak ve caddelerin sakinleri bile şaşırdı” dedi.

“TARİHİ DOKUYU KORUMAYA KARARLIYIZ”

Erzurum’da birçok cadde ve sokağın tarihi geçmişten izler taşıdığını, buna ilaveten şehir merkezinde de tarihi eser niteliğinde çok sayıda yapının bulunduğunu dile getiren Başkan Sekmen, “Böyle bir durumda tarihi izleri korumakla ve o dokuyu gün yüzüne çıkarmakla sorumluyuz. Bu manada çok güzel işler yaptık, tarihi Erzurum evlerini restore ettik, Kale etrafındaki tescilli yapıları, tarihi dokularını muhafaza etmek suretiyle yeniden inşa ettik. Cadde ve sokak sağlıklaştırma adımlarımız doğrultusunda işyerleri ve dükkânlara da otantik bir görünüm kazandırdık, cephelerini baştan sona yeniledik. Nazik Çarşı ve Kuru Hapan bölgesi, bu çalışmalarımıza verilebilecek belki de en güzel örnekler arasında yer alıyor” diye konuştu.

BAŞKAN SEKMEN’DEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Çalışmalara kalınan yerden devam edileceğini bildiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kendisine yakın ilgi gösteren vatandaşlara ise, el ve işbirliği çağrısında bulundu. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Bu kadim memleket tarihin çok derin izlerini taşıyor ve her taşı ve her karış toprağı adeta bir dönemi anlatıyor. Biz de istiyoruz ki; Erzurum’da insanımıza hizmet adına bizler de iz bırakma fırsatı bulalım ve üstelik bunu da hemşehrilerimizle birlikte yapalım. Bizim kapılarımız ardına kadar açık, her türlü öneriye, görüş ve fikre sonuna kadar açığız. Bizler sizin her zaman yanınızda olacağız; sizler de bizi bu yolda yalnız bırakmayın. El ele verelim, Erzurum’a hep birlikte hizmet edelim ve öyle eserler bırakalım ki, gelecekte de bu eserlerle anılalım. Bu yüzden vatandaşlarımızdan alacağımız pozitif enerji ve desteğe çok ihtiyacımız var.”