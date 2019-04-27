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"Sokak sürpüntüsü"ne sert tepki! Funda Esenç'e soruşturma! Artık uçamayacak

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Havayolu şirketi ise Funda Esenç isimli kadını kara listeye aldı. Vatandaşlar "sokak sürpüntüsü" gibi ifadelerde bulunan Esenç'e sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından özür dileyen Esenç, Tuğçe Selvi'yi arayarak utanmadan bir de "yardımcım ol" teklifinde bulunduğunu açıkladı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 00:24

Sosyal medyada paylaşılan video olay yarattı. İddialara göre, İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum Milas'a hareket edecek bir yolcu uçağı bir saat kadar rötar yapınca yolculardan Funda Esenç, havalimanı çalışanı Tuğçe Selvi ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüdükçe yolcu, çalışana demediğini bırakmadı.

Görüntülerde havalimanı personeline hakaretler ederek sözlü saldırıda bulunan kadın, “Koca k.çını büyütene kadar birazcık aklını çalıştır” dediği görülüyor.

Personelin “Düzgün konuş benimle” tepkisinin üzerine ise kadın “ temas yok, ben çingenelerle temas etmiyorum" diyor. 'Sokak süprüntüsü' diyerek personeli tahrik etmeye devam ediyor.

Diğer yolcuların da tepkisini çeken yolcu kadına olay sırasında bir diğer yolcunun “Ama hanımefendi bu şekilde konuşmanız doğru değil ki, ayıp yani, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz. Hakaret ediyorsunuz ben olsam sizi döverdim” diyor.

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O kadın hakkında karar verildi

İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gidecek tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada kadın yolcunun hakaretlerine maruz kalan özel yer hizmetleri şirketi çalışanı, pazartesi günü savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacak. Şirketten yapılan açıklamada söz konusu yolcuya diğer uçuşları için bilet satılmayacağı açıklandı.

T.S'nin çalıştığı Çelebi Hava Servisi AŞ ile Atlasglobal Hava Yolları, olayın ardından harekete geçti.

Çelebi'den yapılan açıklamada, "25.04.2019 tarihinde KK-42 İstanbul (IST)- Bodrum(BJV) sefer sayılı uçağın kalkışından önce, Çelebi Hava Servisi AŞ'de görevli bir çalışanımız, bir yolcu tarafından ağır hakaretlere uğramıştır. Saygı çerçevesi dışına çıkan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Şirketimiz tarafından söz konusu yolcuya karşı ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

T.S'nin pazartesi günü F.E hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Bileti iptal edildi

Atlasglobal Havayolları da Bodrum'dan dönüş için bilet satın alan F.E'nin uçuş biletinin iptal edildiğini kendisine bildirerek, ücreti iadesi yaptı.

Söz konusu yolcuya Atlasglobal'in diğer uçuşları için bilet satılmayacağı aktarıldı.

Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine hesaplarını kapattı

Tuğçe Selvi isimli çalışanın, kendisine hareket eden kadın yolcu hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi. Sosyal medyadan da gelen tepkiler üzerine, Funda Esenç kişisel İnstagram ve Linkedin hesaplarını kapattı.

Hukuki süreç başlatıldı

Çelebi Hava Sersvisi olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "25.04.2019 tarihinde KK-42 İstanbul(IST)- Bodrum(BJV) sefer sayılı uçağın kalkışından önce, Çelebi Hava Servisi A.Ş'de görevli bir çalışanımız, bir yolcu tarafından ağır hakaretlere uğramıştır. Saygı çerçevesi dışına çıkan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Şirketimiz tarafından söz konusu yolcuya karşı ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır" denildi.

Havayolu şirketinden açıklama

Atlasglobal Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise "İnsani değerleri her şeyin üzerinde tutan bir havayolu olarak, 25.04.2019 tarihli İstanbul(IST)- Bodrum(BJV) KK-42 seferimiz öncesinde yer hizmetleri personelimizin maruz bırakıldığı üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu üzücü durumla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Soruşturma başlatıldı

Gelen son dakika bilgisine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Özrü kabahatinden büyük

Funda Esenç, küstahlığına özür dileyerek de devam etmesi 'pes' dedirtti. Küstahça ifadelerle özür dileyen Esenç, küfür ettiği görevliye yardımcılık teklifinde bulundu.

Funda Esenç kimdir?

Özel bir şirkette Halkla İlişkiler uzmanı olarak çalışan Funda Esenç, aynı zamanda iletişim danışmanı olarak da mesleğini yapmaktadır.

Funda Esenç hakkında soruşturma açıldığı da Twitter'da iddia olarak yer aldı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 00:24
  1. İstanbul
  2. funda esenç

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