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Sokak sokak gezin şehrinizi

Gazetemiz okurlarından Gürhan Gürses, “Sokak sokak gezin şehrinizi” başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

30 Ekim 2018 Salı 12:17
Sokak sokak gezin şehrinizi

Gürhan Gürses

Gittik, gördük, geldik.

Yüreğimiz hâlâ kanıyor.

Ve ağrıyor. Yapabileceğimizi yapıyoruz yapacağız da. Ama uyarmak istiyorum toplumu. Elini taşın altına sokan çok insanımız var, yardım eden amenna. Ama görmediklerimiz de var, unuttuklarımız belki de yıkık dökük bir dam altında. Adı Mervan.

Eşi ve 5 çocuğuyla ülkemize sığınmış milyonlarca Suriyeliden biri. Ülkemize gelmiş, ilimize, mahallemize. Çocukları küçücük, boy boy, yaş yaş… Elde hiçbir şey yok, ayaklar çıplak, üst baş eski mi eski… Kundaktaki bebek ölü gibi…

Yiyecek hiçbir şeyleri yok.

Giyecek… Pencereler naylonlarla kapatılmaya çalışılmış.

Yerler de ayakları gibi çıplak ve soğuk. Perdeleri yok…

Kapıları kırık dökük…

Ama gözlerinde umut var.

Adı Mervan. Siz uyuyabilirsiniz rahatlıkla sıcacık yatağınızda.

Tabak tabak yemekleri götürebilirsiniz. Çayınızı yudumlayabilirsiniz kaçak tadında. Rahatsız olun.

Sağınıza solunuza dikkat kesilin.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 12:17
  1. Suriyeli

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