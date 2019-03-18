Sokak satıcılarına Narko darbesi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Eskişehir başta olmak üzere 4 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 44 kişiden 11’i adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik başlatılan planlı operasyonda 23 satıcı, 21 kullanıcı konumunda olmak üzere toplam 44 şahıs yakalandı. Bu doğrultuda öncelikle gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla 15 Mart’ta başta Eskişehir olmak üzere, İstanbul, Bursa ve Aksaray’da eş zamanlı olarak toplam 140 polisin katılımıyla 15 ayrı adrese operasyon yapıldı. Tüm planlı operasyonlar kapsamında, 184,54 gram metamfetamin, 71 adet ecstacy uyuşturucu hap, 3,55 gram esrar, 1,35 gram skunk, 17 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet kartuş, 4 adet tabanca ve bunlara ait 4 adet şarjör, 122 adet 9 milimetre çapında fişek, 16 adet 7.65 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Ayrıca yakalanan 21 şüpheli şahsa, ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan, 23 şüpheli şahsa da ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yasal işlem yapıldı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltında bulunan 11 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.