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Sosyal Medya Sokak röportajında Afganistan tartışması! Tokat gibi Kadir Mısıroğlu mesajı
Sosyal Medya

Sokak röportajında Afganistan tartışması! Tokat gibi Kadir Mısıroğlu mesajı

Yeniakit Publisher
2024-05-10 23:54:00 - 2024-05-11 00:11:05

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajına katılan genç, İslam'a nefret duyan sunucunun sözlerine tokat gibi cevap verdi.

Röportajda konuşan genç, yüce Kur'an'ın önemine dikkat çekerek, "Kur'an olduğu zaman her şey biter." dedi.

İslam'a nefreti olduğu anlaşılan sunucuysa gence, "Bak bakalım Afganistan nasıl?" diye sordu.

Genç, sunucuya, "Gayet güzel." cevabını verdi.

Sunucu bu sefer de "O zaman git oraya ne işin var burada." hadsizliğinde bulundu.

Gencin sunucuya verdiği şu cevabı sosyal medyada gündem oldu: Burası benim memleketim. Atamın ecdadımın olduğu yer. Şu an benim ecdadım olan Kadir Mısıroğlu'nun mezarına gidiyoruz. İstersen beraber gidelim.
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