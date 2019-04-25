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Sokak oyunları Gürsu’da canlandırıldı

Gürsu Belediyesi, gençleri teknoloji bağımlılığından kurtarmak maksadıyla“Sokak Oyunları Şöleni” düzenledi.

25 Nisan 2019 Perşembe 19:03
Sokak oyunları Gürsu’da canlandırıldı

Gürsu Belediyesi, gençleri teknoloji bağımlılığından kurtarmak maksadıyla“Sokak Oyunları Şöleni” düzenledi.


Gürsu Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle tertiplenen “Geleneksel Sokak Oyunları Şöleni” renkli görüntülere sahne oldu. Adrenalin Park’ta düzenlenen şölende çocuklar, ip atlama, birdirbir, dokuztaş, saklambaç, yumurta taşıma, çuvalla zıplama, yakan top, ip çekme ve benzeri geleneksel sokak oyunlarının coşkusunu yaşadı. Yetişkinler de oyunlara eşlik ederek çocukluklarında oynadıkları oyunların tadını çıkardı.


Gürsu Belediyesi Başkan Vekili Köksal Erdem, “Günümüzde gençlerimizin gelişen teknolojinin zararlarından uzak olmaları zor. Gelişen teknolojinin hayatımızın her yanına yayılmasıyla oluşan teknoloji bağımlılığı her geçen gün gençlerimiz başta olmak üzere toplumumuzun dokusuna zarar verme boyutuna ulaştı. Teknolojiyi hayatımızı kolaylaştıracak yanlarıyla kullanmak yerine hayatımızı teknolojinin sunduklarına göre yaşayan bir toplum hâline gelmeye başladık. Gençlerimizi esir alan teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak için sosyal projeler üretmek hepimizin görevi. Bu maksatla düzenlediğimiz programımızın, gençlerimizin, toplumsal dokumuzdan gelen o eski sokak oyunlarının tadına vararak, kendilerini dört duvar arasından kurtarmalıyız. Çocukluğunda sosyalleşmenin en etkili yollarından biri olan sokak oyunlarımızın tadına varsınlar istedik” dedi.


“Öyle Bir Geçer Zaman ki Sokağı” adıyla oluşturulan alanda, geleneksel sokak oyunları oynandı ve “Teknoloji bağımlılığına hayır” yazılı pankartlar taşındı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 19:03
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