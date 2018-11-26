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Sokak ortasında vahşet! Arkadaşını defalarca bıçakladı

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir şahıs, arkadaşını sokak ortasında defalarca bıçakladı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:18

İstanbul Pendik'te bilinmeyen nedenle kavga ettiği arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gece saat 23.50'de İstanbul Pendik Fevziçakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; soyadı öğrenilemeyen Emin adlı kişi, elinde sopayla cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden Bülent Özmen'in yanına gelerek onunla kavga etmeye başladı. Diğer arkadaşları kavgayı ayırmaya çalışınca Emin adlı kişi, elindeki bıçağı onlara doğru sallamaya başladı.

Bunun üzerine diğer arkadaşları ikilinin yanından uzaklaştı. Bir süre devam eden tekme ve yumrukların uçuştuğu kavgada, Emin adlı kişi, elindeki bıçağı Bülent Özcan'a defalarca sapladı. Bülent Özcan aldığı bıçak darbelerin etkisiyle biraz yürüdükten sonra yere yığıldı.

Özmen, arkadaşları tarafından Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Özmen, hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Emin adlı kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette sorgulaması yapılan Emin adlı kişi işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Anadolu adliyesinde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kameralara yansıdı

Yaşanan kavga saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde sopayla geldiği, ikilinin tekme ve yumruklarla birbiriyle kavga etmeye başladıkları, şüphelinin kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçak salladığı ve bir süre daha devam eden tekme ve yumruklu kavga sırasında şüphelinin bıçağı Özmen'e sapladığı görülüyor. Bıçaklanan Özmen'in eliyle yarasını tutarak ayrıldığı görülüyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:18
  1. İstanbul
  2. Pendik
  3. adam bıçaklama
  4. sokak ortasında bıçakladı
  5. cinayet

YORUM YAZ

  • hüs coşhüs coş50 dk önce
    hayret adam tutuklanmış. halbuki kaçması için adli kontrolşartıla serbest bırkılması gerekirdi. . anlaşılan ya hakimin dalgınlığma geldi, yada bıçaklayan kişi solcu degildi.
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