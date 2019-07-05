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Sokak ortasında bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yol ortasına bırakılan boş tabut, gençlerin şakası olduğu ortaya çıktı.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:51
Sokak ortasında bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yol ortasına bırakılan boş tabut, gençlerin şakası olduğu ortaya çıktı.


Malkara’nın Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu kapatmış vaziyette 1 adet boş tabut bulundu.


Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, tabutunYaylagöne’deki caminin gasilhanesinden alındığı tespit edildi. Olayı aydınlatan jandarma ekibi, mahalle gençlerinin kendi aralarında şaka amaçlı tabutu yol ortasına bıraktıklarını ortaya çıkardı.


Yaylagöneli S.G’nin, arkadaşları G.Ç., Ç.E., S.O., B.T. ve A.Ç’ye yaklaşık 1 ay önce şaka yaptığı ve 5 arkadaşı da sonrasında ona tabut şakası yapmak istediği öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:51
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