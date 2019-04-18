Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Z.B ile Suriye uyruklu Mhdobaı B. arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Z.B., Mhdobaı B’yi bacağından bıçakladı, ardından olay yerinden kaçtı. Bölgedeki vatandaşların 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı Mhdobaı B’yi İnegöl Devlet Hastanesi kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan Z.B’yi yakalayarak gözaltına alındı.

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