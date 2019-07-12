Sokak ortasında bıçakladı Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Akhisar ile Huzur mahalleleri arasında meydana geldi. H.Ç. ile Y.G arasında çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. H.Ç, kavga ettiği Y.G’yi bıçaklayarak kayıplara karıştı. Kanlar içerisinde kalan şahıs özel bir araçla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Firar eden H.Ç. ise asayiş ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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