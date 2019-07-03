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“Sokak” operasyonlarında 9 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü,son iki günde gerçekleştirilen “Sokak” operasyonlarında 9 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:32
“Sokak” operasyonlarında 9 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü,son iki günde gerçekleştirilen “Sokak” operasyonlarında 9 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.


Emniyet Genel Müdürlüğü,son iki gün içerisinde Narkotik Birimlerince gerçekleştirilen ”Sokak” operasyonlarında ele geçirilenleri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.


Paylaşımda,son iki günde yapılan operasyonlar ile 23 ilde 257 şüpheliye adli işlem yapılarak, 9 kilo 750 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 2 bin 66 uyuşturucu/uyarıcı sentetik hap, 346 kök kenevir, 93 fişek, 14 tabanca/tüfek, 11 hassas terazi ve 21 bin 405 TL ele geçirildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:32
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