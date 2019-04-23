Sokak operasyonlarında 42 kilo uyuşturucu ele geçirildi Emniyet Genel Müdürlüğü, narkotik birimlerince gerçekleştirilen sokak operasyonlarında 42 kilo 657 gram uyuşturucu madde ile 11 bin 652 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, narkotik birimlerince gerçekleştirilen sokak operasyonlarında 42 kilo 657 gram uyuşturucu madde ile 11 bin 652 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter hesabı üzerinden “uyuşturucuya hayır” etiketiyle yaptığı paylaşımı ile son beş gün içerisinde narkotik birimlerince, uyuşturucuyla mücadele amacıyla sokak operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Paylaşımda, 46 ilde düzenlenen sokak operasyonları ile 522 şüpheliye adli işlem yapılarak, 42 kilo 657 gramuyuşturucu/uyarıcı madde, 11 bin 652 uyuşturucu/uyarıcı hap, 30 tabanca/tüfek, 228fişek, 200 kök kenevir, 13 hassas terazi ve 25 bin 60 Türk lirası ele geçirildiği belirtildi.

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