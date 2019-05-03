“Sokak” operasyonlarında 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son dört gün içerisinde yapılan “Sokak” operasyonları sonucunda 20 kilo 591 gram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son dört gün içerisinde yapılan “Sokak” operasyonları sonucunda 20 kilo 591 gram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son dört gün içerisinde narkotik birimlerince 41 ilde gerçekleştirilen “Sokak” operasyonları sonucunda ele geçirilenleri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

EGM’nin yaptığı paylaşımda, 41 ilde 300 şüpheliye adli işlem yapıldığı, ayrıca 20 kilo 591 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 3 bin 602 uyuşturucu/uyarıcı hap, 8 tabanca/tüfek, 81 fişek, 7 hassas terazi ve 17 bin 170 TL ele geçirildiği bildirildi.

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