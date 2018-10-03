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Sokak olaylarıyla başbakan olmuştu… Halkı yeniden sokaklara döktü

Ermenistan sokaklarında tansiyon bir türlü düşmüyor. Sokak olaylarıyla Başbakan olan Nikol Paşinyan’ın çağrısıyla parlamento önünde toplanarak binaya giriş ve çıkışları kapattı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 06:38
Sokak olaylarıyla başbakan olmuştu… Halkı yeniden sokaklara döktü

Paşinyan’ın erken seçim çağrısı üzerine bugün toplanan Ermenistan parlamentosunda kabul edilen yasayla ülkede erken seçim yapılmasının önü kesildi.

Halkı protestoya çağırdı

Parlamentoda alınan kararı, kendisine muhalif partiler tarafından atılmış “devrim karşıtı” bir adım olarak niteleyen Paşinyan, halkı protestoya çağırdı.

Bazı milletvekilleri ve gazeteciler binada mahsur kaldı

Paşinyan’ın çağrısının ardından sokağa çıkan binlerce kişi, parlamento önünde toplanarak, erken seçim yapılması yönünde slogan attı.

Parlamentoya giriş ve çıkışları kapatan kalabalık nedeniyle bazı milletvekillerinin ve gazetecilerin binadan çıkamadıkları bildirildi.

Muhalefet partileri erken seçm istemiyor

Paşinyan, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkede erken seçim yapılması gerektiğini öne sürmüş, muhalefet partileri ise seçimlere hazırlanmak için gerekli zamanın bulunmadığını belirterek çağrıya itiraz etmişlerdi.

Sokak olaylarıyla Sarkisyan'ı devirmişti

Paşinyan, liderlik ettiği sokak olayları sonrası Sarkisyan hükümetinin istifa etmesini sağlamış, ve Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylama ile Başbakan seçilmişti.

Türkiye'ye çağrı yapmıştı

Paşinyan, Türkiye'ye de bir çağrı yaparak, Ankara'yla ön koşulsuz diyaloğa hazır olduklarını ifade etmişti.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 06:38
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