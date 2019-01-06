Sokak köpeklerinin saldırdığı lise öğrencisinin ölümü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 14 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Hacılar ilçesinde protesto gösterisi düzenlenerek, tedbir alınması istendi.

Hacılar ilçe meydanında bir araya gelen bir grup vatandaş, köpeklerin saldırısı sonucu 9. sınıf öğrencisi Mehmet Özer'in hayatını kaybettiği, Ali Tuğrul'un yaralandığı olayla ilgili tepkilerini dile getirdi.

Daha önce de sokak köpekleriyle ilgili şikayetlerde bulunduklarını aktaran ilçe sakinleri, köpeklerin toplatılarak bir barınağa yerleştirilmesini istedi.

İlçe sakinlerinden Ganime Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Komşularla geçmişte sokak köpekleri için dilekçe toplayıp belediyeye gönderdik. Çocuklarımızı elimizde sopayla okula götürdük, getirdik yıllarca." dedi.

Saldırıda ölen Mehmet Özer'in sınıf arkadaşı Burak Deveci de "Psikolojimiz çok bozuk. Arkadaşım vefat etti. Üzgünüz ve okula gitmeyi hiç istemiyoruz. Okulun çevresine nasıl gidelim? Önümüze ne çıkacağı belli değil. Arkadaşımız 20-25 köpeğin saldırısına uğramış." ifadelerini kullandı.

Ebru Bostancı da okula yürüyerek gidip geldiğini ve korktuğunu, köpek görünce kaçtıklarını dile getirdi.

Öte yandan ilçe merkezinde bazı başı boş köpeklerin gezdiği görüldü.

