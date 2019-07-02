Sokak köpeklerini zehirleyerek öldürdüler Ankara’nın Polatlı ilçesinde 9 tane sokak köpeğinin zehirlendiği ortaya çıktı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 9 tane sokak köpeğinin zehirlendiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı’nın kırsal mahallesi olan Şeyhali Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde 9 köpeğin zehirlenerek öldüğü belirlendi. Köpeklerin sahibi koyunları olan ve aynı köyde yaşayan Seyit Ali Boduroğulları’nın olduğu tespit edildi. Boduroğulları’nın köpekleri son ana kadar kurtarmaya çalıştığı kameralara yansırken köpeklerin kimler tarafından zehirlendiği henüz belirlenemedi. Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.