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Sokak köpekleri seyyar balıkçının yolunu gözlüyor

Toroslar'ın eteğinde yer alan Konya ilçesi Ahırlı'da, ağır kış şartlarının devam ettiği bugünlerde, haftanın iki günü balık satmaya gelen Mustafa Yıldırım'ın yolunu gözleyen sokak köpekleri, balıkçı arabasını ilçenin girişinde karşılıyor- İlçe merkezinde seyyar tezgahın çevresinde sabırla bekleyen köpekler, balık artıkları ile karnını doyuruyor

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:48
Sokak köpekleri seyyar balıkçının yolunu gözlüyor

KONYA (AA) - Toros Dağları'nın eteğinde yer alan Konya ilçesi Ahırlı'da, ağır kış şartları devam ederken haftanın iki günü balık satmaya gelen Mustafa Yıldırım'ın yolunu gözleyen sokak köpekleri, balıkçı arabasını ilçenin girişinde karşılıyor.

İlçe meydanına kurduğu seyyar tezgahta balık satan Yıldırım, balıkları temizleyip pişirilecek halde müşterilerine teslim ediyor, balık artıklarını da yolunu bekleyen sokak köpeklerine veriyor.

Balık tezgahındakibalıklardan gözünü ayırmayan köpekler, sabırla kendilerineverilecek artıkları bekliyor. Bu artıklarla karınlarını doyuran köpekler, ilçe sakinleri tarafından da ilgiyle izleniyor.

- "Arabayı karşıdan görür görmez çevremizi sarıyorlar"

Seyyar balıkçı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşu ilçede Seydişehir'den haftada iki gün Ahırlı'ya balık satmaya geldiğini söyledi.

Sokak köpeklerinin ilçe girişinde kendisini karşıladığını belirten Yıldırım, "Köpekler bize öyle alıştı ki sabah erkenden arabayı karşıdan görür görmez çevremizi sarıyorlar. Hepsi sabırla, tezgahtaki balıklara dokunmadan bekliyorlar. İlçedeki vatandaşlar da çok duyarlı, ekmekle köpekleri besliyorlar. Yıllardır balıkçılık yapıyorum, burada sokak köpekleri ile aramızda ilginç bir bağ oluştu. Her hafta bunları kuzu gibi besliyoruz. Maşallah hepsi de kuzu gibi." diye konuştu.

İlçeyegelen balıkçıdansürekli balık alan Seyfullah Güler de haftanın belirli günlerinde ilçe sakinlerinin yanı sıra köpeklerin de adeta balıkçının yolunu gözlediğini anlattı.

Köpeklerin bir anda aracın etrafını sarması ve tezgahın yanında beklemesinin ilginç görüntüler oluşturduğunu dile getiren Güler, "İlçemizeyıllardır balık satmaya gelen Mustafa Yıldırım ile sokak köpekleri arasındaki bu güzelgörüntü bizi de oldukçamutlu ediyor. İlçe halkı da bu köpekleri çok seviyor, soğuk kış günlerinde onlarıbesliyor. Sokak hayvanları aç olmalarına rağmen hiç saldırgan davranmadan, bu şekilde balık atıklarını beklemeleri çok güzel görünüyor. Tüm ilçe halkı sokak köpekleri sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:48
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