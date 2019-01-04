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Sokak köpekleri öğrencilere saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de köpeklerin saldırdığı 2 lise öğrencisinden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

04 Ocak 2019 Cuma 16:55
Sokak köpekleri öğrencilere saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 lise öğrencisinden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri Mehmet Özer ve Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken Akdam Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Öğrencilerden Özer, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Tuğrul, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Özer'in cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Aynı lisede öğrenim gören 11. sınıf öğrencisi İlayda Kilci, AA muhabirine, dersteyken bağırma sesleri duyduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız iki öğrencinin kayıp olduğunu söyledi. Birini köpeklerin sürüklediğini söylediler. Sonra hocamız geldi, biz de aramaya gittik. Olayın olduğu araziye geldiğimizde arkadaşımızın cansız bedenini gördük. Hayatını kaybeden öğrenciyle daha bu sabah sunum yapmıştık." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 16:55
  1. Kayseri
  2. Hacılar
  3. Köpeklerin saldırdığı 2 lise öğrenci

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