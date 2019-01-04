Sokak köpekleri öğrencilere saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de köpeklerin saldırdığı 2 lise öğrencisinden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı04 Ocak 2019 Cuma 15:47
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 lise öğrencisinden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri Mehmet Özer ve Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken Akdam Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Öğrencilerden Özer, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Tuğrul, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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