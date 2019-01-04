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Sokak köpekleri öğrencilere saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de köpeklerin saldırdığı 2 lise öğrencisinden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

04 Ocak 2019 Cuma 15:47
Sokak köpekleri öğrencilere saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 lise öğrencisinden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri Mehmet Özer ve Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken Akdam Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Öğrencilerden Özer, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Tuğrul, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:47
  1. 2 liseliden biri öldü
  2. Hacılar
  3. Köpek Saldırısı

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