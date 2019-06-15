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Sokak köpekleri iki buzağının kuyruğunu kökünden kopardı

Van’ın Erciş ilçesinde Seyfullah Kasımoğlu isimli vatandaşa ait iki buzağı, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:20
Sokak köpekleri iki buzağının kuyruğunu kökünden kopardı

Van’ın Erciş ilçesinde Seyfullah Kasımoğlu isimli vatandaşa ait iki buzağı, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpekler savunmasız iki buzağının kuyruğunun kökünden koparırken, veterinerin tedavi etmeye çalıştığı hayvanlarının yaşama şanslarının olmadığı belirtildi.


Edinilen bilgilere göre, köpek saldırısı saldırı olayı ilçeye bağlı Kasımbağı Mahallesi otlağında meydana geldi. Seyfullah Kasımoğlu isimli vatandaşa ait iki buzağı otlakta bulunduğu esnada sabah saatlerinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Gelen ses üzerine çadırından çıkan Seyfullah Kasımoğlu, gördüğü manzara karşısında adeta şoke oldu. Köpekleri kovalayan Kasımoğlu, daha sonra yaralı hayvanları evine getirerek veteriner hekim çağırdı. Seçkin Ceylan isimli veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde her iki buzağının da kuyruklarının kökünden koptuğu, bir hayvanın kurtulma şansının az da olsa bulunduğunu ancak diğer hayvanın ise aldığı ağır darbeler sonucunda yaşamasının mümkün olmadığını belirtildi.


Yaralı hayvanlarının başında olayı anlatan Seyfullah Kasımoğlu, Kasımbağı otlağından hayvanlarının açık alanda beslediğini söyledi. Yanındaki yardımcısıyla birlikte çadırda uyudukları sırada sabah saat 04.30 sıralarında köpek seslerinin gelmesi üzerine hayvanlarının yanlarına koştuklarında buzağılardan iki tanesinin kuyruklarının kökünden tamamen koptuğunu gördüğünü belirte Kasımoğlu, ‘’Veteriner hekim iki buzağıdan birinin kurtulma şansının az da olsa bulunduğu, diğer hayvanın ise aldığı ağır darbeler sonucunda kurtarılmasının mümkün olmadığını söyledi. 10 bin TL zararım mevcut.Bilindiği üzere sokak köpeklerinin öldürmek yasak, vurmak yasak, kovalamak yasak. Köpeklerin değeri kanunlar karşısında buzağıdan fazla. Sokak hayvanlarını destekleyen dernekler var. Buyurun bu hayvanları da destekleyin.Bu da hayvan. Köpeği destekliyorsun ama bunları desteklemiyorsun. İşte o sokak köpeklerinin bize verdiği zarar da bu’’ diyerek üzüntü ve tepkilerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:20
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