Sokak köpekleri dolmuşçuların yolunu gözlüyor

ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Ordulu dolmuş şoförleri, kendi aralarında topladıkları ve yolcuların da araçlarda düşürdüğü paralarla yiyecek alarak sokak köpeklerini besliyor.

Ünye ilçesinde 28 yıldır dolmuş şoförlüğü yapan Turgut Koç, araçların toplanma alanı çevresindeki sokak köpeklerinin aç kalmaması için kendi imkanlarıyla gıda temin etmeye başladı.

Bunun üzerine Koç'un birlikte çalıştığı dolmuşçu arkadaşları da aralarında topladıkları paralarla hayvanlara et, tavuk ve ekmek gibi gıdalar alınmasını yardım etti.

Sürücüler, yolcuların araçlarda düşürdüğü paraları, belli bir süre geçmesine rağmen sahibi gelmediği takdirde köpeklerin gıdasını almak üzere kullanıyor.

Çevredeki sokak köpekleri, sabah ve akşam saatlerinde dolmuşçuların şefkati sayesinde karınlarını doyurma şansı buluyor.

53 yaşındaki minibüs şoförü Turgut Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraşan aile büyüklerinden dolayı kendisinde de hayvan sevgisi oluştuğunu söyledi.

Evinde de köpek beslediğini belirten Koç, "Arkadaşların yardımıyla sokak köpekleriyle ilgileniyoruz. Arabalarımızda unutulan paraları, yolcularımız bize ulaşamadığı takdirde 2-3 gün bekletiyoruz. Baktık ki gelen yok, onlardan hayvanlarımıza et, ekmek, tavuk gibi ürünler alıyoruz. Onlarla köpeklere bakıyoruz." dedi.

Koç, aylık 200-250 civarında ekmek aldığını ifade ederek, bir arkadaşının iş yerinin çevresinde bulunan hayvanlara da yiyecek götürdüğünü anlattı.

Sokak hayvanlarının sevilmesi gerektiğine işaret eden Koç, "Sonuçta ağzı var ama dili yok. Onlara bakmak zorundayız. Gücümüz yettiğince onlara bakacağız." diye konuştu.

Koç, yetkililerin sokak hayvanlarını dikkate alarak ilgilenmesini de istedi.

- "Burada bizden biri oldular"

Dolmuş durağının işletmecisi Murat Biran ise sabah 05.00'te mesaiye başladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sabahları geldiğimde 10 köpek beni burada bekliyor. Bu durum her sabah böyle. Akşam giderken de yine yiyecek veriyoruz. Bu sayede artık arabaları da tanıyorlar. Burada bizden biri oldular. Her gün yenileri de katılıyor. Bizim 3-4 köpeğimiz vardı. Şimdi en az 10-15 tane oldu."

Şoförlerden Mustafa Karaağaç da bütün arkadaşlarının bu anlamlı duruma katkıda bulunduğunu söyledi.

Hayvanların masum ve güzel olduklarının altını çizen Karaağaç, "Hayvanları çok seviyoruz. Elimizden ne geliyorsa onlar için yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaağaç, sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve işkenceyi kınayarak, şöyle konuştu:

"Bu çok kötü bir şey. Ha insana yapmışın, ha hayvana. Hiç fark etmiyor ki. Bunlar konuşamayan, dili olmayan, bize masum masum bakan hayvanlar. Hayvanlar bir dost. Buraya geldiğimizde araçların sesini duyar duymaz hemen yanımıza koşuyorlar. Araçlarla getirdiğimiz salam, ekmek ne aldıysak onlara veriyoruz."