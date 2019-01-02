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Sokak köpeğini şalıyla ısıttı

Zonguldak'ta bir kadının, kafe önünde soğukta üşüdüğünü fark ettiği sokak köpeğinin üzerine boynundan çıkardığı şalı örtmesi güvenlik kamerasına yansıdı

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:29
Sokak köpeğini şalıyla ısıttı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bir kadın, kafe önünde soğukta üşüdüğünü fark ettiği sokak köpeğini şalıyla ısıtmaya çalıştı.

Yerel bir gazetede internet editörlüğü yapan 23 yaşındaki Duygu Elma, Gazipaşa Caddesi'nde bulunan bir kafeden çıktığı sırada yerde sokak köpeğinin yattığını fark etti.

Köpeğin soğukta üşüyüp üşümediğinden emin olmak için bir süre yanında bekleyen Elma, boynundaki şalı çıkararak köpeğin üzerine örttü.

Daha sonra kafenin önünden ayrılan Elma'nın davranışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elma, gazetecilere yaptığı açıklamada, kafenin önünde köpeği fark ettiğini ve köpeğin üşüyüp üşümediğinden emin olmak için duraksadığını söyledi.

Köpeğin soğuktan titrediğini görünce dayanamayıp üzerindeki şalı çıkarıp üzerine örttüğünü anlatan Elma, "Bu olayın normal bir davranış olduğunu düşünüyorum. Olayın çok fazla duyulunca bir anlamda pek çok kalbe dokunduğum için gurur duydum. Çevrede kimin olup olmadığına bakmadım çünkü bunun normal bir davranış olduğunu düşünüyorum. Şalı üzerine örttüm ve oradan ayrıldım." dedi.

Elma, sokak hayvanlarının savunmasız olduklarını ifade ederek, özellikle soğuk havalarda herkesin onlara sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:29
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