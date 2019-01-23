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Sokak köpeğini ezmemek için kaza yaptı

Tekirdağ'da, önüne çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil bankete çarptıktan sonra yandı

23 Ocak 2019 Çarşamba 22:17
Sokak köpeğini ezmemek için kaza yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, bir sürücünün köpeği ezmemek için manevra yapması üzerine bankete çarparak yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, 59 AAC 794 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Ziya Yengeç, D-110 kara yolu Camiatik Mahallesi mevkisinde, karşısına çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptı. Bankete çarpan araç, motor kısmından alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobil, soğutma çalışmasının ardından çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Yengeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapınca kazanın meydana geldiğini anlattı.




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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 22:17
  1. 60 bin liralık araç kül oldu
  2. Ali Ziya Yengeç
  3. Köpeklere çarpmamak için direksiyon kırdı
  4. Malkara

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