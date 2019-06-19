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Sokak kedisini telef eden köpeğin sahibi yakalandı

Adana'da sokak kedisini telef eden köpeğin sahibi ve olay anında yanındaki arkadaşı yakalandı- Gözaltına alınan köpeğin sahibinin ömür boyu hayvan sahiplenmesi yasaklandı

19 Haziran 2019 Çarşamba 20:12
Sokak kedisini telef eden köpeğin sahibi yakalandı

ADANA (AA) - Adana’da sokak kedisine saldırıp telef eden köpeğin sahibi ve arkadaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde bir köpek sokak kedisine saldırarak telef etti.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüde köpeğin kediye saldırdığı sırada sahibinin tasmasından tuttuğu ancak izleyip müdahale etmediği görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüdeki köpeğin sahibi ve yanındaki arkadaşını yakalamak araştırma başlattı.

Ekiplerin çalışması çalışma sonucunda köpeğin sahibi D.M.S (19) ve yanındaki arkadaşı B.F. (20) yakalandı.

Kediyi telef eden köpek ise belediye ekiplerine teslim edildi.

Şüpheliler D.M.S ve B.F. sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

D.M.S, gazetecilere, köpeği yeni sahiplendiğini ifade ederek, “Köpeğim kediye saldırdığında müdahale etmek istedim ama bana da saldırmasından korktum. Bilerek yapılmış bir şey değil." dedi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Bu arada, Hayvan Koruma Kanununun ilgili maddesi uyarınca şüpheli D.M.S'nin ömür boyu hayvan sahiplenmesinin yasaklandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 20:12
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