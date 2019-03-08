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Sokak kedileri okulun maskotu oldu

Adıyaman'da 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda yürütülen "Her sınıfın hayvan dostu bulunsun" projesi kapsamında, öğrencilerin sahiplendiği iki sokak kedisi okulun maskotu oldu - "Miya ve Gofret" adı verilen kediler, sınıfta öğrencilerle birlikte ders dinleyip teneffüse çıkıyor

08 Mart 2019 Cuma 17:09
Sokak kedileri okulun maskotu oldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda görevli memur Şafak Oruç'un hayata geçirdiği "Her sınıfın hayvan dostu bulunsun" projesi kapsamında, öğrencilerin sahiplendiği iki sokak kedisi okulun maskotu oldu.

"Miya ve Gofret" adı verilen kediler, sınıfta öğrencilerle birlikte ders dinleyip teneffüse çıkıyor.

Şafak Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı öğrencilerin hayvanlardan korktuğunu belirterek, bu nedenle okul idaresinin de onayıyla "Her sınıfın hayvan dostu bulunsun" adlı projeyi hayata geçirdiğini kaydetti.

Proje kapsamında iki sokak kedisini sahiplendiklerini ifade eden Oruç, şöyle konuştu:

"Daha önce sınıflarımızda balık ve kuşlarımız vardı. Şimdi de sokakta bulduğumuz iki kediyi sahiplendik. Kedilere Miya ve Gofret ismini verdik. Kedilerimiz öğrencilerimizle birlikte derslere giriyor. Onları mama ile besliyorum. Hafta sonları ise bazen öğrencilerimizin evlerine misafir olarak gidiyorlar. Çok akıllı ve uslular. Sağlık kontrollerini de yaptırıyoruz. Böylelikle çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılıyoruz. Öğrenciler artık kedilerden korkmuyor."

Öğrencilerden Behiye Özgül ise kedileri çok sevdiğini dile getirerek, "Miya ve Gofret'in, sınıfta kendileriyle birlikte ders dinlediğini söyledi.

Kedilerin okulun maskotu haline geldiğini ifade eden Özgül, "Kedilerin okula gelmesiyle hayvan korkumuzu yendik. Onları çok seviyoruz." dedi.

Öğrencilerden Nisanur Yaşargül ise okula getirilen kedileri çok sevdiğini belirterek, "Kedilerle birlikte ders işliyoruz. Kedilerden çok korkuyordum ama artık korkmuyorum. Kediler, okulun maskotu haline geldi. Onlar çok tatlı." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:09
  1. Adıyaman
  2. kedi
  3. Miya ve Gofret
  4. Öğrenciler

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