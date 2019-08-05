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Sokak hayvanlarını kısırlaştırarak koruyacaklar

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, geçtiğimiz aylarda kurulan Kuzey Işıkları Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği, sokak hayvanlarının daha kontrolsüz üremelerini önlemek amacıyla kısırlaştırılmaları için çalışma başlattı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:21
Sokak hayvanlarını kısırlaştırarak koruyacaklar

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, geçtiğimiz aylarda kurulan Kuzey Işıkları Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği, sokak hayvanlarının daha kontrolsüz üremelerini önlemek amacıyla kısırlaştırılmaları için çalışma başlattı.



Sokak hayvanları için Türkiye’nin ilk yasal besleme noktası olma özelliği taşıyan Kuyucak’a bağlı Pamukören Mahallesi’ndeki Sokak hayvanları besleme noktasında anne, baba ve engelli kardeşiyle yüzlerce sokak hayvanına kapılarını açan hayvansever Pınar Şenal, bugüne kadar tek başına verdiği mücadeleyi diğer hayvan dostları ile dernek çatısı altında sürdürecek. “Bu güne kadar tek başımaydım ama artık canlar için bir bütünüz” diyen Pınar Şenal, “Kuzey Işıkları Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği olarak, kimsenin yapmadıklarını yaparak binlerce hayata dokunacağız. Projeler harika ve ekip mükemmel” dedi. Şenal, “Biz bugüne kadar yapılması gereken ancak hiçbir şekilde yapılamayan projeleri hayata geçireceğiz. Bunun için veteriner arkadaşlar ve hayvan severlerle bir araya gelerek değişik bir oluşuma girdik. İlk önceliğimizde Türkiye genelinde bilinmeyen kısırlaştırmanın önemine dikkat çekmek. Ne yazık ki insanlarımız kısırlaştırmayı doğanın dengesi ile oynamak sanıyorlar. Kısırlaştırmanın önemini bu nedenle anlatmamız gerekiyor. Dişi bir köpek 2 yıl içinde ortalama 200 yavru doğurabiliyor. Bununla birlikte hayvanlar doğada aç, susuz kalabiliyor. Birçoğu da hasta oluyor, kazalarda can veriyor. Kısırlaştırma yaptığımızda da gereksiz üremenin önüne geçebilmenin yanısıra bu hayvanların refahını da sağlıyoruz. Dernek olarak tek amacımız halkımıza doğa ve hayvan sevgisi aşılamak, gereksiz üremenin önüne geçerek hayvanlarımızı ve doğamızı daha üst düzeyde bir refaha ulaştırmak” dedi.



Dernek çatısı altında neden bir araya geldiklerini ifade eden Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Unan; “Ülkemizde pek çok kişi hayvanseverlik adı altında hayvanları da hayvan severleri de fazlasıyla sömürmektedir. Bizler bizzat kendi yöremizde bunlara tanık oluyoruz. Hayvanları seven insanlarımız sömürülmesin istiyoruz. Bu amaçla da legal zeminde oluşturduğumuz derneğimizle bizler gibi düşünen hayvan severlerimizin gözü kulağı olacağız. Amacımız hem canları hem de hayvan severleri korumak” dedi.


Uzman gözüyle kısırlaştırmanın önemini anlatan Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Yezdan Yıldırım; “Üremeler kontrolsüz olduğu sürece sokaktaki hayvan popülasyonu her geçen gün hızla artmaktadır. Bu hayvanların çoğalmaları hem insan sağlığını hem de kendi sağlıklarını tehlike içine atmaktadır. Bu hayvanların en doğru şekilde bakılmaları ve beslenmeleri için popülasyonlarının belirli bir düzeyde tutulması lazımdır. Bunun için sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi elzemdir. Ancak bu şekilde onların refah seviyelerini yükseltebilir,onları açlıktan, susuzluktan, kazalardan ve hastalıktan koruyabiliriz. Böylelikle de özellikle kamu kurum ve kuruluşlarımızın sokak hayvanları için harcadığı yüksek bakım maliyetleri de düşebilmektedir” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:21
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