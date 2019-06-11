Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Adıyaman Belediyesi, merkezde tedavi ettiği hayvanların kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve çip uygulama işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, Adıyamanlıların sokak hayvanları konusunda oldukça duyarlı olduğunu söyledi.

Yetkililer, “Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü olarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Belli bir kesim tarafından istenmeyen sokak hayvanlarına karşı duyarlı olan büyük bir kesim var ilimizde. Olası bir kazada yada hastalıkta hemen 153’ü arayan vatandaşlarımızın belirttiği adrese giden ekiplerimiz, yaralı hayvanı tedavi görmesi için merkezimize getiriyor. Merkezimize getirilen hayvanların tedavileri Veteriner Hekimimiz tarafından yapılarak tekrar yaşam alanlarına bırakılıyor.

Vatandaşlarımızın ihbarları neticesinde merkezimize getirilerek tedavi ettiğimiz sokak hayvanlarının yanı sıra ekiplerimiz tarafından toplanan sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma, aşılama, küpeleme ve çip uygulama çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Buradan özellikle şuna dikkat çekmek istiyoruz ki, her küpeli hayvan aşılanmış ve kısırlaştırılmıştır. Vatandaşlarımız küpeli hayvan gördüğü zaman korkmasınlar. Çünkü kısırlaştırılan hayvanlar daha uysal oluyor. Bu hayvanlar sosyolojik hayatına devam edebilir ancak üreyemezler, bu da popülasyonun kontrolü için şart. Aksi halde her taraf kedi köpek kaynar” diye konuştu.