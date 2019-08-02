Sokak hayvanlarına su ile mama bırakıldı
Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi çalışanları tarafından sokak hayvanlarına su ile mama bırakıldı.02 Ağustos 2019 Cuma 17:54
Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi çalışanları tarafından sokak hayvanlarına su ile mama bırakıldı.
Gençlik Merkezi çalışanları tarafındanSıcak günlerde sokakta hayvanlarınınsu ile yemek bulmakta zorluk çekmeleri üzerine park ve bahçelere su ve mama kabı yerleştirildi.
Gençlik Merkezi çalışanları, Vatandaşların sokak hayvanları için su kaplar içerisine ve ile mama bırakılmasını isteklerini ifade ettiler.
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