Sokak hayvanlarına su ile mama bırakıldı Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi çalışanları tarafından sokak hayvanlarına su ile mama bırakıldı.

Kilis Belediyesi Gençlik Merkezi çalışanları tarafından sokak hayvanlarına su ile mama bırakıldı.

Gençlik Merkezi çalışanları tarafındanSıcak günlerde sokakta hayvanlarınınsu ile yemek bulmakta zorluk çekmeleri üzerine park ve bahçelere su ve mama kabı yerleştirildi.

Gençlik Merkezi çalışanları, Vatandaşların sokak hayvanları için su kaplar içerisine ve ile mama bırakılmasını isteklerini ifade ettiler.

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