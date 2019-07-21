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Sokak hayvanları yararına yapılan ‘Pati Festivali’ renkli gençti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sokak hayvanlarının tedavisine ve mama ihtiyacına destek olmak düzenlenen ‘Pati Festivali’ renkli geçti.

21 Temmuz 2019 Pazar 19:12
Sokak hayvanları yararına yapılan ‘Pati Festivali’ renkli gençti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sokak hayvanlarının tedavisine ve mama ihtiyacına destek olmak düzenlenen ‘Pati Festivali’ renkli geçti. Onlarca hayvanseverin katıldığı festivalde, evcil hayvanlar birbiri ile yarıştı.


Denizli Pamukkale Belediyesi ile Sempati Hayvanları Koruma Derneği işbirliğiyle düzenlenen Pati Festivaline hayvanseverler yoğun ilgi gösterdi. Onlarca hayvanseverin bir araya geldiği etkinlikte, süslenip yarışmaya katılmak için gelen 50 evcil hayvan ise renkli görüntüler oluşturdu. Elde edilen gelirin sokak hayvanlarının tedavi ve mama ihtiyacına destek olmak için kullanılacak festivalde, evcil hayvanlar birbiri ile alt, orta ve üst soy olmak üzere üç kategoride yarıştı.


“Farkındalık oluşturmak istiyoruz”


Festivalde oluşturulan stantları tek tek gezip evcil hayvanlarla ilgilenen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, etkinliklerin açılışında yaptığı konuşmada, önümüzdeki yıllarda bu organizasyonu daha güzel bir hale getirmek için çalışacaklarını söyledi. Festivalin gerçekleştiği parkın kapısından içeri girdiğinde kendisini çok güzel duyguların karşıladığını ifade eden Başkan Örki, “Belediye olarak inşallah önümüzdeki süreçte bu konudaki farkındalığın arttırılabilmesi için daha çok gayret edeceğiz. Bizler bu doğal ortamı, hayvan dostlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Doğal ortamın her birimiz eşit birer paydaşıyız. Bizler nasıl insan olarak hukuken korunan haklara sahipsek o hayvan dostlarımız da birer o hayvanlar aleminin ferdi olarak hukuk aleminde aynı haklara sahipler” dedi.


“Elde edilen gelir sokak hayvanlarının”


Sempati Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nazlı Yılmaz, festivalden elde edilen gelirin sokak hayvanlarının tedavisi için kullanılacağını belirterek, “Çoğunu tedavi ettiremediğimiz için ne yazık ki özel kliniklere çıkarmak zorunda kalıyoruz. O yüzden özel kliniklere çok fazla borcumuz oluyor. Bunları da karşılayabilmek için biz de Denizli’de ilkini gerçekleştiriyoruz, devamını da inşallah bekliyoruz. Pati festivaliyle başladık. Satılan ürünlerin gelirleri sokak hayvanlarının tedavilerinde kullanılacak. Bütün hayvan severler burada bir araya gelerek burada birbirimizi tanıyoruz. Nasıl bir dayanışma içerisine girebileceğimizi konuşuyoruz kendi aramızda. Yarışmalarla da eğlendirmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.


“Hayvan bakan insan vicdanlı olur”


Köpeğiyle festivale katılan Gülçin Yılmaz de,Denizli’de böyle bir festivalin gerçekleşiyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hem köpeklerimizle köpek dostlarımızın tanışması hem de çocuklara böyle bir şeyin aşılanması güzel bir etkinlik. Mutluyum yani. Onlar benim çocuklarım. Herkesin hayvan sahiplenmesini diliyorum. Hayvan bakan insanların vicdanlı olduğunu düşünüyorum. 3 tane yarışma varmış, yarışmalara katılacağız ama asıl amacımız eğlenmek, anı bırakmak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 19:12
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