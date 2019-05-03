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Sokak hayvanları yararına kermes

Dalaman’da sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.

03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Sokak hayvanları yararına kermes

Dalaman’da sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.


Hayvan Dostları Derneği’nin (HAYDOS) Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş’un eşi Nesife Karakuş’un destekleri ile organize ettiği kermes Dalaman Açık Pazar Yeri’nde gerçekleştirildi. Kermeste satışa sunulan ürünler kısa sürede tükendi.


HAYDOS Başkanı Dağdelen, kermesten elde edilen gelirin Seydikemer’deki sahipsiz hayvanlar için harcanacağını açıkladı.


HAYDOS’un Ortaca ve Dalaman dışındaki ilçelerde de kısırlaştırma çalışmaları yürüttüğünü hatırlatan Dağdelen; “İki yıldan bu yana Burdur’un Gölhisar, Çavdır ve Yeşilova ilçelerinde kısırlaştırdığımız köpek sayısı bin 500’ü geçti. Gölhisar barınağını baştan sona yeniledik. Gölhisar’da yaşayan veteriner hekim sevgili Ersin Kara’yı kısırlaştırma konusunda eğittik. Gölhisar belediyesi ile anlaşmalı olarak çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.


Seydikemer ilçesinde de rehabilitasyon merkezi kurulmasına yönelik adımlar atıldığını belirten HAYDOS Başkanı Dağdelen; “Bu seferki projemiz Seydikemer. Belediye Başkanı rehabilite merkezi kuracak ama bu işler bir gecede olmuyor. O zamana kadar HAYDOS olarak destek vereceğiz.


Destek için projemizi Dalaman Belediye Başkanımızın eşi Nesife Karakuş’a dile getirdik. Kendisi hiç düşünmeden bende varım.” dedi.


Sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyonun sağlanması amacıyla çalışmalarının süreceğini ifade eden Dağdelen, şunları kaydetti; “Nesife hanımın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz kermesin tüm gelirini Seydikemer’deki hayvanların kısırlaştırılmasında harcayacağız. Başta sayın başkanımız Muhammet Karakuş ve sevgili eşi Nesife Karakuş ile emeği geçen, kermesimize destek olan herkese çok teşekkür ederim.”


Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş’un eşi Nesife Karakuş ise; “Sokaklarda yaşamak zorunda kalan Allah’ın sessiz kullarını korumanın, onların dertlerine çare olmanın bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum. Kermesimize katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
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