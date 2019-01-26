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Sokak hayvanları için yıllardır ekmek topluyorlar

İnegöl ilçesinde yaşayan Bekir Hamlakay, 10 yıl önce kış aylarında sokak hayvanları için başlattığı yiyecek seferberliğini, 7 senedir arkadaşıyla sürdürüyor

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
Sokak hayvanları için yıllardır ekmek topluyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki arkadaş, kış aylarında topladıkları ekmek ve diğer yiyecekleri, zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi veren sokak hayvanlarının bulunduğu bölgelere bırakıyor.

Hayvansever Bekir Hamlakay (70) ile arkadaşı Saadettin Aladağ'ın (65), kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarıyla ilgili telaşı, aralık ayında başlıyor.

Sokak sokak gezerek ekmek toplayan iki arkadaş, bazen bunların yanına köpek maması, buğday, makarna, sakatat da koyup ilçenin 7 bölgesinde, özellikle sokak köpeklerinin yoğun olduğu yerlere bırakıyor.

Hamlakay, 10 yıl önce başlattığı çalışmasını, 7 senedir arkadaşının desteğiyle sürdürüyor.

Bekir Hamlakay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar önce israf edilen ekmekleri görünce bunları toplayıp sokak hayvanlarına götürme fikrinin doğduğunu söyledi.

Daha sonra ekmekleri bisikletiyle toplayıp belediyenin tahsis ettiği yerlerde biriktirmeye başladığını belirten Hamlakay, şöyle devam etti:

"Cadde ve sokakları gezerek ekmeklerimizi biriktiriyoruz. Bu işi 10 yıldır severek yapıyorum hayvanlar ölmesin diye. Arkadaşım Saadettin Aladağ da 7 yıldır bana yardımcı oluyor. O da çok meraklı. Bugün yine her zaman olduğu gibi 27 çuval ekmek, biraz köpek maması, biraz buğday olmak üzere alıp götürdük. İclaliye köyünden, Maden köyüne geçtik. 200-300 metre arayla ekmekleri boşaltarak hizmetimizi gerçekleştirdik. Bu biriktirdiğimiz ekmeklerin arasında küflenmiş ekmekler de oluyor. Bunları ise ayırıp, balıkların bol olduğu dereye attık."

Hamlakay, sokak hayvanları için yürüttükleri seferberliğe ilçe halkından da destek beklediklerini dile getirdi.

Kar, yağmur demeden bu çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Hamlakay, "Boş vakitlerimizde bisikletlerimize binerek kapı önlerinde asılı olan ekmekleri topluyoruz. Hiç yağmur, kar dinlemeden ekmekleri topluyoruz, bir yerde biriktiriyoruz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, bayat ekmekleri çöpe atmasınlar. Biz zaten gelip topluyoruz. Günde 20-30 kilometre yol katediyoruz. Hayvanlar için her sene aralık-mart aylarında yaklaşık 250 çuval ekmek bırakıyoruz. Bunların yanı sıra 500 kilogram kadar da sakatat dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yaban hayvanları için de yiyecek bırakıyorlar

Saadettin Aladağ ise sokak hayvanları için başlattıkları seferberlikte doğadaki yaban hayvanlarının beslenmelerine de destek olduklarını ifade etti.

Orman İşletme Müdürlüğünden araç temin ederek 15 günde bir yaban hayvanlarına yiyecek bıraktıklarını söyleyen Aladağ, "Bu işi zevkle yapıyoruz. Allah rızası için yapıyoruz. Bugün İsaören'den İclaliye köyüne, sonra Soğukdere köyüne, Gazelli köyüne yol boylarına ekmeklerimizi bırakarak görevimizi bitirdik. Bunun içinde biraz köpek maması, makarna, sakatat ve ekmek var." diye konuştu.

Aladağ, topladıkları ekmek ve diğer yiyecekleri İnegöl'e bağlı 96 kırsal mahalleden yaklaşık 60'ına ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
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