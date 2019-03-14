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Sokak hayvanları için ücretsiz mama ve mama kabı

Albaraka Türk, banka şubelerini ziyaret edenlere Değer Katan İyilikler projeleri kapsamında ücretsiz mama ve mama kabı hediye ediyor

14 Mart 2019 Perşembe 11:33
Sokak hayvanları için ücretsiz mama ve mama kabı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, “Değer Katan İyilikler” projeleri kapsamında Türkiye genelindeki tüm Albaraka Türk şubelerinde sokak kedileri için mama ve mama kabı hediye ediyor.

Albaraka Türk açıklamasına göre, dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren banka, insana ve çevreye duyarlı sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Albaraka Türk, “Değer Katan İyilikler” projeleri kapsamında Türkiye genelindeki tüm Albaraka Türk şubelerinde sokak kedileri için mama ve mama kabı ücretsiz veriliyor.

Toplumsal sorumluluklarını her geçen gün yeni bir projeyle şekillendiren Albaraka Türk, " #MamaKabımAlbarakadan " hashtagı ile başlattığı değer katan iyilikler hareketine katılmak isteyen tüm hayvan dostlarını banka şubelerine bekliyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:33
  1. Albaraka Türk

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