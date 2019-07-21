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Sokak hayvanları için suluk ve yemlik

Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için uygun alanlara suluk ve yemlikler monte etti.

21 Temmuz 2019 Pazar 16:10
Sokak hayvanları için suluk ve yemlik

Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için uygun alanlara suluk ve yemlikler monte etti. Belediye ekipleri düzenli aralıklarla suluk ve yemliklere, su ve yem takviyesi yapıyor.


Yaz günlerinde hayvanların beslenme ve su ihtiyaçlarının giderilmesi için suluk ve yemlik montajlarına devam edeceklerini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Yaz aylarında sokak hayvanlarının en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de beslenme ve su ihtiyacı olduğunun bilinciyle belediye ekiplerimiz uygun alanlara yemlik ve suluklar monte ediyor. İnsan yoğunluğunun olmadığı gölgelik ve ağaçlık alanlara koyduğumuz yemlik ve sulukları düzenli aralıklarla ekiplerimiz kontrol ederek gerekli takviyeleri yapıyor. Bu konuda hayvan sever derneklerimizle birlikte hareket ediyoruz. Sadece beslenmelerine değil, sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve rehabilitasyonuna da destek oluyoruz. Sokak hayvanlarının kontrolsüz bir şekilde çoğalmaması için kısırlaştırma çalışmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da hastalıklara karşı aşılama ve yaralanmalara karşı da hayvanlarımızın tedavilerini yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği için tehdit oluşturan, saldırgan, asabi hayvanları da toplayarak bunların rehabilitasyonu için Büyükşehir Belediyesi’nin Hayvan Barınağı’na gönderiyoruz. Vatandaşlarımızdan sokak hayvanlarıyla ilgili gelen talepleri de ivedilikle karşılıyoruz. Özellikle bazı bölgelerde köpek ve kedi yoğunluğuyla ilgili şikayetler geliyor. Bu talepleri değerlendirerek hayvanları tehdit oluşturmayacakları daha uygun alanlara naklediyoruz" diye konuştu.


Yapılan çalışmalarla sokak hayvanlarına karşı vatandaşlarla bir bilinç oluşturulduğunu dile getiren Başkan Genç, "Sokak hayvanlarının birer canlı olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Son yıllarda oluşan bilinçle vatandaşlarımız bu konuya oldukça duyarlı olduğunu görüyoruz. Onların beslenmesi ve su ihtiyacı için yardımcı oluyorlar. Diğer yandan oluşan her türlü olumsuzlukta belediyemize bildirimde bulunuyorlar. Ben bir kez dahavatandaşlarımıza bu duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu konuda herkese sorumluluklar düşüyor. El birliğiyle hareket ederek, belediye- vatandaş işbirliğiyle sokak hayvanlarıyla ilgili her türlü ihtiyaca cevap verebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 16:10
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