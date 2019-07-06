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Sokak hayvanları için sıcaklık alarmı

Muratpaşa Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sıcaktan bunalan hayvanlar suyla oynayıp serinliyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:05
Sokak hayvanları için sıcaklık alarmı

Muratpaşa Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sıcaktan bunalan hayvanlar suyla oynayıp serinliyor.


Kavurucu sıcaklarının yaşandığı Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi alarm durumuna geçti. Merkezde sokak hayvanlarının tutulduğu bölümlerin detaylı temizliğiyle birlikte parazit ilaçlaması yapılırken sıcaktan bunalan hayvanların suyla oynamalarına izin verilip serinletiliyor. Bununla birlikte Veteriner İşleri Müdürlüğü ilçenin farklı noktalarına önemli bir bölümü parklarda bulunan mama ve su kaplarını, kedi evlerini tek tek kontrol ediyor. Veteriner hekimlerin de eşlik ettiği ekipler, mama ve su kaplarını doldururken, kırık ya da çatlak olanları değiştiriyor. Yüksek sıcaklıklara bağlı sıvı kaybının hayvanlarda çeşitli hastalıkları beraberinde getireceği uyarısında bulunan veteriner hekimler, ilçe sakinlerini hem parklarda bulunan su kaplarını kontrol etmeye hem de kapılarını önüne bir kap su bırakmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:05
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